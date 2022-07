EU-Parlament stimmt neuen Digitalgesetzen zu

Kritik äußerte hingegen der FPÖ-Europaabgeordnete Roman Haider. Er bezeichnete die Maßnahmen gegen Hassrede und Desinformation als „Zensurbestimmungen“ und befürchtet, dass Plattformbetreiber nun „im Zweifelsfall kritische Meinungen eher löschen“ werden, „um nicht mit dieser Regelung in Konflikt zu kommen“. Diese Regelungen würden positive Seiten des DSA leider in den Schatten stellen, so Haider.