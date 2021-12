EU will kompatible Messenger, aber die User nicht

Viele Smartphone-User haben mehrere Messenger

So geht aus dem Diskussionspapier, das Heise.de vorliegt, hervor, dass 37 Prozent der Deutschen unter 40 schon jetzt fünf oder mehr Messenger auf ihrem Smartphones haben. Auf einen oder höchstens zwei Messenger beschränken sich am ehesten Nutzer über 40. Insgesamt hat etwa die Hälfte der Smartphone-Nutzer drei oder mehr Messenger am Handy. Der Messenger-Wildwuchs auf ihren Smartphones stört die Nutzer nicht: Die Apps stehen ohnedies kostenlos zur Verfügung, 58 Prozent befürchten im Falle eines Kompatibilitätszwanges, dass ihre Daten gegen ihren Willen an andere Anbieter weitergegeben werden.