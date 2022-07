Traktor-Gabel bohrten sich bei Unfall in Auto

Dass der Lenker des Audis noch ausstieg und sogar unverletzt blieb, grenzt an ein Wunder: Am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr war eine Bäuerin (58) aus St. Oswald bei Freistadt von Sandl kommend auf der Landesstraße unterwegs zum Heueinbringen. Am Heck des Steyrer-Traktors war eine Vorrichtung mit Ballenspießen, um die Heuballen aufzunehmen, montiert.