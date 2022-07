So riskieren Beifahrer gemütlich ihr Leben

Der Fahrersitz wurde jeweils individuell so eingestellt, dass Pedale und Lenkrad gut erreichbar waren, der Beifahrersitz blieb dagegen bei allen drei Versuchen in einer mittleren Position. Bei den Crashtests zeigte sich, dass auf der Beifahrerseite ein gutes Zusammenspiel des Rückhaltesystems aus Sicherheitsgurt und Airbag nur für den „50-Prozent-Mann“ zutraf. Die „5-Prozent-Frau“ hätte deutlich weiter vorn und höher sitzen müssen. Beim Ältere-Frau-Dummy führte der tiefere Körperschwerpunkt zu einem stärkeren Eindringen des Dummys in die Sitzfläche, so dass er beim Aufprall unter dem Beckengurt hindurchtauchte.