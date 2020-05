So gefährlich ist die falsche Sitzposition im Auto

Die eigenen Knie können tödlich sein

Ebenso verhängnisvoll sind Füße auf dem Armaturenbrett, wie sie bei längeren Fahrten, etwa in den Urlaub, öfters bei Insassen zu sehen sind. Der Crashtest zeigt: Bei einer frontalen Kollision wird der im Armaturenbrett verbaute Frontairbag ausgelöst und drückt die Füße des Dummys nach oben. Aufgrund der zurückgelehnten Sitzposition wird der Oberkörper stärker beschleunigt und prallt mit dem Kopf auf das eigene Knie bzw. Schienbein. Beim Zurückschleudern dreht sich der Dummy aus dem Gurt und trifft die Kopfstütze nicht mehr. „Bei einem realen Unfall würde das zu schwersten bis tödlichen Verletzungen im Kopf, an der Wirbelsäule und/oder in den Beinen führen“, warnt der Experte und stellt klar: „Auch wenn es bequem erscheinen mag, ist eine derartige Sitzposition bei allen Fahrten zu unterlassen.“ Hier ist auch an die Lenker zu appellieren, dass sie ihre Mitfahrenden zur Einhaltung einer korrekten Sitzposition ansprechen.