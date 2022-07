Nach plötzlichem Tod eine Obduktion beantragt

Etwa 500 Freunde und Verwandte hatten sich am Freitag vor der Aussegnungshalle am Waldfriedhof Marchtrenk versammelt, um den am 14. Juni ganz plötzlich verstorbenen Familienvater Alexander F. (44) auf seinem letzten Weg zu begleiten. Rund 300 Trauergäste fanden in dem Gebäude Platz, die anderen blieben trotz brütender Hitze im Freien stehen.