Wo die Politspitzen des Landes Urlaub machen

Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gibt es einen Sommerurlaub in zwei „Kapiteln“. Zunächst sind ein paar Mountainbike-Tagestouren im Burgenland und angrenzenden Regionen geplant. „Das ist eine ideale Chance, Kraft zu tanken, den Kopf freizubekommen und unsere Heimat zu erkunden“, so Doskozil. Ende Juli gibt es noch einen kurzen Aufenthalt am Mittelmeer.