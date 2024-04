Neue MR-Geräte würden Wartezeiten verkürzen

Wartezeit von 20 Werktagen gesetzlich fixiert

Dabei wurde 2018 zwischen Sozialversicherung und Wirtschaftskammer eine maximale Wartezeit von 20 Werktagen per Gesetz fixiert. Tatsächlich beträgt diese derzeit aber bis zu neuen Wochen. An fünf Standorten – ein Institut im Bezirk Neusiedl am See, jeweils eines im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt sowie den Kliniken Oberwart und Güssing – werden die MR-Untersuchungen von der Kasse übernommen. Gründe für die langen Wartezeiten gibt es mehrere, betont man seitens der Gesundheit Burgenland, unter anderem der steigende Bedarf.