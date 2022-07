Bruce Willis: Produzent soll ihn ausgenutzt haben

Enger Freund von Willis

In einer Erklärung gegenüber der „New York Post“, sagte Emmetts Sprecherin Sallie Hofmeister: „Randall ist sehr stolz auf die Arbeit, die er und Bruce Willis in den letzten 15 Jahren geleistet haben. Bei jedem einzelnen Film, an dem sie zusammen gearbeitet haben, hat Bruce es genossen, am Set zu sein, Golf zu spielen, zu Essen zu gehen und mit der Crew zu kommunizieren. Wenn Bruce nicht am Set sein wollte, wäre er nicht dort gewesen. Willis ist einer der größten Schauspieler seiner Zeit und war bis zu seinem kürzlichen Rückzug von zahlreichen Produktionsfirmen umworben. Randall zählt ihn zu seinen engsten Freunden.“