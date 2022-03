Bruce Willis vergaß Texte und brauchte Bodydouble

Am Mittwochabend hat die Familie von Bruce Willis bekannt geben, dass der Hollywood-Haudegen an der Krankheit Aphasie leidet und deshalb seine Karriere beenden muss. Für die Fans war diese Nachricht ein großer Schock, Kollegen und Mitarbeiter ahnten aber schon länger, dass der Star an gesundheitlichen Problemen leidet. Texthänger und Bodydoubles habe es bei den Drehs mit dem „Stirb langsam“-Star schon seit einiger Zeit gegeben, berichtete unter anderem die „Page Six“.