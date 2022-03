Bruce Willis beendet wegen Krankheit Karriere

Willis werde seine Schauspielkarriere beenden, eine „Karriere, die ihm so viel bedeutet hat“. „Das ist wirklich eine sehr herausfordernde Zeit für uns als Familie. Wir sind euch sehr dankbar für eure Liebe, eure Leidenschaft und eure Unterstützung“, wandte sich die Familie des 67-Jährigen in einem Instagram-Posting an die Fans.