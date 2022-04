Schmähpreis für Bruce Willis wurde zurückgezogen

Die Verleiher der „Goldenen Himbeere“ haben den kürzlich an Bruce Willis verliehenen Schmähpreis wegen der Erkrankung des Schauspielers zurückgenommen. „Wenn medizinische Umstände bei Entscheidungen oder Auftritten einer Person ein Faktor sind, dann ist es nicht angebracht, ihnen einen ,Razzie‘ zu geben“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Gruppe.