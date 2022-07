Parteiengesetz-Novelle: SPÖ will weiter verhandeln

Maurer: Notfalls Beschluss mit einfacher Mehrheit

Vielleicht trete ja bis zum Verfassungsausschuss am Montag bei der SPÖ ein „Sinneswandel“ ein. Falls die Sozialdemokraten aber darauf bestehen, werde man „eine einfachgesetzliche Möglichkeiten finden“, so die grüne Klubobfrau. Die wesentlichen Dinge könnten mit einfacher Mehrheit beschlossen werden, darunter etwa das Einschaurecht des Rechnungshofes in Parteifinanzen.