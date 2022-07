Parteiengesetz kann ohne Stimme der SPÖ kommen

Die Forderung, dass der Rechnungshof mehr Einblick in die Parteifinanzen bekommen soll, ist laut Sickinger bereits rechtlich gedeckt. In einem Paragrafen der Verfassung ist festgelegt, dass der Rechnungshof per Bundesgesetz mit einer Kontrolle beauftragt werden kann. Eine weitere Verfassungsbestimmung diesbezüglich wäre „(...)zwar wünschenswert, aber juristisch nicht nötig.“