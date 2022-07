Gazprom könnte Gasspeicher in Haidach verlieren

Speicher seit März nicht mehr gefüllt

Gazproms Speicher in Haidach ist seit dem 29. März bereits nicht mehr gefüllt, wie Daten der Interessensvereinigung Gas Infrastructure Europe (GIE) zeigen. Nennenswerte Mengen sollen zuletzt Mitte Dezember eingespeichert worden sein. Dass der Speicher nicht mehr genutzt wird, ist zugleich der Grund, warum sein Entzug jetzt denkbar ist. Da Haidach bisher nur an das deutsche Netz angeschlossen ist, fixierte die Regierung zudem, dass der Gasspeicher an das österreichische Netz angeschlossen werden muss.