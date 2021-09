Gazprom meldet: Pipeline Nord Stream 2 ist fertig

Die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 ist nach Angaben des russischen Gaskonzerns Gazprom fertiggestellt. Am Freitagvormittag sei der Bau von Nord Stream 2 abgeschlossen worden, teilte Gazprom-Chef Alexej Miller der Staatsagentur Tass zufolge mit. Die Betreibergesellschaft will die Pipeline vor Jahresende in Betrieb nehmen.