Gas-Drosselung schreckt Salzburg

Was, wenn kein russisches Gas mehr kommt? Diese Frage dürfte nun wieder in vielen Industriebetrieben Salzburgs diskutiert werden. Der staatliche Energiekonzern Gazprom hat verkündet, die Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 zu drosseln. Ein Gasstopp wäre für die Betriebe jedenfalls schmerzhaft: Jede Woche ohne den Energieträger würde die 50 betroffenen Betriebe insgesamt 39 Millionen Euro direkte Wertschöpfung kosten. Zusätzlich dazu würden weitere 16,7 Millionen Euro wöchentlich in der vorgelagerten Wertschöpfungskette verloren gehen, rechnete die Industriellenvereinigung jüngst vor.