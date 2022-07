Achtung Fake: Betrug mit gratis Fluggutscheinen

Flug soll über Chat gebucht werden

Die Informationsplattform Watchlist Internet hat versucht herauszufinden, wie der „Schmäh“ abläuft. Das Scannen des QR-Codes führe zu einem WhatsApp-Chat, der sich als Stelle einer Fluglinie ausgebe. Dort heiße es zuerst, der Gutschein sei abgelaufen. Auf Nachfrage werde angeboten, dennoch 250 Euro zu erhalten, wenn der Flug im Chat gebucht werde. „Das überwiesene Geld wird dann wohl an Kriminelle und nicht an die Fluglinie gehen“, so Valentine Auer.