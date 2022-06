Schotten planen nächstes Unabhängigkeitsreferendum

Sturgeon verfügt mit ihrer Partei und den Grünen über eine Mehrheit für die Unabhängigkeit im schottischen Parlament. Sie will ihren Landesteil mit knapp 5,5 Millionen Einwohnern nach dem Brexit als unabhängiges Land zurück in die Europäische Union führen. Johnsons konservative britische Regierung habe Schottland gegen seinen Willen aus dem Staatenbund gerissen und mit dem Rest Großbritanniens in eine tiefe Krise geführt, beklagte Sturgeon. Lebenshaltungskostenkrise, Arbeitskräftemangel und die Gefahr eines Handelskriegs mit der EU - für die Regierungschefin ist sie Sachlage klar: „Unser Land verdient etwas Besseres.“