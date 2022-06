Energydrinks machen Kids nervös und dick

Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Leiden oder Karies gehen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem immer größeren Teil auf den übermäßigen Konsum süßer Limonaden, Eistees oder Säfte zurück. Vor allem Energydrinks werden nicht nur in Österreich von stetig mehr (jungen) Menschen bevorzugt. „Gerade in der Altersgruppe der 10- bis 16-Jährigen gibt es hier enormen Gruppenzwang. Es bleibt dann auch selten bei einer Dose des aufputschenden Getränks“, warnt Evelyn Mahringer, Diätologin am Klinikum Wels-Grieskirchen (OÖ).