Bergretter bargen Rehkitz aus der Raggaschlucht

Sonntag entdeckt ein junger Besucher am Ende des Weges durch die Raggaschlucht in Flattach auf der gegenüberliegenden Seite ein Rehkitz, das sich an den Felsen kauert. Er meldet die Sichtung bei der Kassa, von dort aus wird die Jägerschaft verständigt, diese alarmiert die Bergretter. Fünf Kameraden machen sich auf den Weg. 50 Meter oberhalb des Rehkitzes bauen sie einen Stand, zwei Bergretter lassen sich zum Wildtier hinab: Kai und Christian.