Wieder große Unwetterschäden in Oberösterreich

Lokale Überflutungen

Während in manchen Landesteilen die Unwetter keine Schäden anrichteten, fielen diese in anderen wie den Bezirken Kirchdorf, Steyr-Land, Perg, Linz-Land, Urfahr-Umgebung und Freistadt lokal heftig aus und sorgten für etliche Feuerwehreinsätze. Im Stausee Klaus wurde es aus Sicherheitsgründen nötig, 200 Kubikmeter Wasser abzulassen, in Niederneukirchen stürzte ein Baum auf ein Auto - verletzt wurde dabei aber niemand. In Engerwitzdorf stürzte ein Kamin ein und verursachte am Dach schweren Schaden.