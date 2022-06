Sohn findet eigenen Vater tot unter Auto

Zu einem tragischen Zwischenfall kam es am Montag im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein 55-Jähriger war mit Reparaturarbeiten an seinem Auto beschäftigt. Dazu hob er den Pkw mit einem Wagenheber an und sicherte ihn mit einem Unterstellbock ab. Doch die Sicherung dürfte weggerutscht sein - und der 55-Jährige wurde unter dem Auto begraben.