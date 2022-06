Vier Großprojekte sind für die Stadt in Planung

S-Link

Seit 40 Jahren wird in Salzburg um eine Verkehrslösung gerungen, diskutiert und gestritten. Den großen Wurf soll jetzt die unterirdische Verlängerung der Salzburger Lokalbahn durch die Landeshauptstadt bis nach Hallein bringen. Momentan wurde die Trasse für den ersten Abschnitt vom Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz ausgearbeitet. Da hat es im Planungsausschuss der Stadt am vergangenen Donnerstag noch keine Zustimmung gegeben. Gerade für die SPÖ sind noch viele Fragen nicht klar beantwortet. Eine davon dreht sich um die Kosten. Für den ersten ein Kilometer langen Abschnitt sind 200 Millionen Euro veranschlagt. Wie viel das gesamte Projekt kosten wird, ist völlig unklar. Am 6. Juli könnte im Gemeinderat der Grundsatz-Amtsbericht beschlossen werden. Erst dann könnte die Planung voranschreiten. Auch der Start der Umweltprüfung (UVP) könnte dann im Herbst starten. Inzwischen fordern bereits die Stadt-Neos ein Bürgerbefragung. Diese wäre wesentlich komplizierter als jene der Garage. Denn: Nur die Stadtbürger zu befragen wäre für ein Projekt dieser Größenordnung vermutlich zu wenig.