Wieder weiterwurschteln bei Mini-U-Bahn

Ingeborg Haller (Bürgerliste) erinnerte an eine Broschüre der ÖVP aus den 90ern, wo es um eine solche U-Bahn-Idee samt Mirabell-Haltestelle ging: „Hätte man das damals schon gemacht, könnten wir jetzt vom Mirabell aus in 20 Minuten in Hallein sein.“ Sie sprach sich für das Projekt aus mit dem Motto „Weiterwurschteln hat keinen Sinn“. Grundsätzlich zeigten sich alle Parteien dafür, nur: Es seien zu viele Fragen offen und nicht alle Infos da – samt Kritik an der ÖVP wegen mangelnder Transparenz. Jetzt soll jedenfalls der Stadtsenat noch einmal über S-Link debattieren.