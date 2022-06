Folkshilfe: „Alles ist wieder zum Leben erwacht“

Für die Besucher des von der „Krone“ präsentierten Woodstock der Blasmusik haben die drei Burschen von Folkshilfe etwas Besonderes parat: „Wir werden die brandneue Single spielen, die erst am 8. Juli erscheint“, verrät Frontmann Florian Ritt: „Der Song ist in einer ungewissen Zeit entstanden, aber er ist trotzdem positiv. Die Message ist: Nach dem Regen kummt die Sunn!“ Die Atmosphäre beim Innviertler Festival ist für Ritt und seine Bandkollegen etwas ganz Besonderes: „Da gibt es wirklich musikalische Handwerkskunst vom Feinsten, alle musizieren, alle haben ihre Instrumente mit, ob auf der Bühne oder am Campingplatz. Wer mal Lust auf etwas ganz anderes hat, der ist dort am richtigen Platz.“