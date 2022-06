Das „Woodstock der Blasmusik“ garantiert Gänsehaut

Oh Happy Day“ heißt es am Sonntag beim von der „Krone“ präsentierten Woodstock der Blasmusik (30. Juni bis 3. Juli) in Ort im Innkreis, wenn Tausende Musiker gemeinsam beim Gottesdienst-Gesamtspiel den Gospel-Song anstimmen. Noten sind direkt vor Ort verfügbar – es ist also jeder eingeladen, sein Instrument mitzubringen und dabei zu sein. Die gesamte Messe steht im Zeichen der Gospel-Tradition, denn zu Gast sind The International Gospel Society mit Big John Whitfield.