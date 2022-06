Klimageräte: Warnung vor Kohlenmonoxid-Unfällen

Ein weiterer Tipp zum Schutz vor CO-Unfällen: An heißen Tagen sollen zur Sicherheit nur bei geöffnetem Fenster geduscht und die Betriebszeiten der Gasgeräte so kurz wie möglich gehalten werden. Abgesehen davon erinnerte Leiner an die notwendige Wartung von Thermen und Durchlauferhitzern. Das jährliche Service durch eine Installationsfirma sei unerlässlich.