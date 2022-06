14-Jähriger wollte Auto von 83-Jährigem stehlen

Ein 83-Jähriger aus Linz alarmierte am Sonntag gegen 12 Uhr die Polizei und gab an, dass soeben ein fremder Mann in seinem Wagen gesessen und versucht habe, sein Fahrzeug in Betrieb zu nehmen. Erst nachdem er den Unbekannten ansprach, verließ dieser fluchtartig den Innenhof in der Denkstraße, indem das Auto geparkt war.