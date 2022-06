Kickls Kandidat | Ein Ex-Vizekanzler?

Kickls Kandidat: Man kann sich gut vorstellen, wie FPÖ-Chef Herbert Kickl den Umstand genießt, dass alle - naja, sagen wir: viele - darauf warten, dass er sich in Sachen Hofburg-Kandidat seiner Partei endlich bewegt. Jetzt wäre er am Zug. Denn bisher wollte er ja seinen Kandidaten oder seine Kandidatin nicht nennen, weil noch kein Wahltermin feststand. Den kennen wir nun seit gestern. Gewählt wird an einem der beiden zuletzt meistgenannten Tage: am 9. Oktober. Wen wird Kickl dafür nennen? Herbert Kickl wird es nicht sein, da ist sich auch FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer sicher, wie er der „Krone“ sagt. Er würde beschädigt aus der Wahl hervorgehen, „wenn er mit 15 Prozent aussteigt bei einer Partei mit Potenzial von 25 Prozent.“ Norbert Hofer tut es erst recht nicht, blöd wäre er, wenn er sein „Fast-wäre-ich-Bundespräsident-geworden“-Image von 2016 mit einem mutmaßlich diesmal weit weniger glänzenden Abschneiden demoliert. Abgewunken hat auch schon Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein, sie will nicht gegen Alexander Van der Bellen antreten, der sie 2019 ins Kanzleramt gehievt hatte. Wer bleibt da noch als Überraschungskandidat von Kickls Gnaden?