Wiener Donauinselfest startet ins große Finale

Am dritten und letzten Tag des Wiener Donauinselfest 2022 wird es sprichwörtlich heiß. Und das nicht nur aufgrund hochsommerlicher Temperaturen, denn das Line-up von Europas größtem Open-Air-Festival bei freiem Eintritt wird so manchen Inselgast zum Schwitzen bringen. Als großer Headliner scharren Jan Delay und seine Kombo Disko Nr. 1 in den Startlöchern, zuvor geben sich vorwiegend Vertreter des Deutschrap-Genres die Klinke in die Hand. Außerdem sorgen Song-Contest-Mehrfachsieger Johnny Logan, Ernst Molden und Mavi Phoenix für Stimmung.