„Riesige Freude“ zum Auftakt am Donauinselfest

Leuchtendes Zeichen gegen Ukraine-Krieg

Dem ausgelassenen Feiern steht das Gedenken an das Kriegsgeschehen in der Ukraine gegenüber: Um 21.55 Uhr soll zeitgleich bei allen Bühnen innegehalten werden, es folgt ein Lichtermeer als Zeichen der Solidarität. Die ukrainische Popband Latexfauna wird auf der „Friedensbühne“ an allen drei Tagen aufspielen, mittels Becherpfand werden Spenden für die Flüchtlingshilfe gesammelt.