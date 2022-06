Umberto Tozzi: „In Wien war es immer wundervoll“

Ohne dich würde es Künstler wie Eros Ramazzotti in dieser Form sicher nicht geben. Wie würdest du deinen Einfluss auf die italienische Pop-Szene bewerten?

Jede Generation hat ihre eigenen Einflüsse. Meine waren Elvis Presley, die Beatles und die Rolling Stones. Die jungen Menschen von heute schauen auf die 70er- bis 90er-Jahre zurück. Das ist ganz normal und gehört zum Lauf der Zeit. Gute Sounds und Melodien werden wiederholt, auch das ist kein Geheimnis. Aber die 60er- bis 80er-Jahre waren schon ganz besonders. Jeder Künstler, der sich am Markt durchsetzen konnte, war prägend für alles, was später kommen sollte. Das reichte von den Beatles bis hin zu The Police. Jede Woche gab es einen Song, der alle Zeiten überdauert hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Welt liegt derzeit in Trümmern. Die Pandemie wütet immer noch, der Planet wird sukzessive kaputtgemacht und dann gibt es noch diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Es liegt an den jungen Bands von heute, diese Ereignisse in Songs zu fassen und damit neue Territorien zu betreten. Sie müssen auch versuchen, eine neue Art von Musik zu erfinden.