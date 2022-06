Regierung im Keller | Zuckerl um Zuckerl

Zuckerl um Zuckerl. Da hätte es der neuen Umfragen gar nicht bedurft, man muss sich nur umhören: Die Regierung hat das Vertrauen der Bevölkerung total verspielt. Dabei bemüht sie sich doch so sehr, lieb zu den Wählern zu sein. Sie verteilt Zuckerl um Zuckerl, oft ganze Bonbonnieren. Doch wie formulierte es Innenpolitik-Kenner Josef Votzi in der ZiB 2 so treffend? „Der Vertrauenverfall ist mit Geld nicht aufzuwiegen.“ Wenn schon die Süßigkeiten-Verteilung nicht bedankt wird - kann es dann nützen, die Wahrheiten in Zuckerwatte zu verpacken? Wird es der Regierung nützen, stets zum falschesten Zeitpunkt Corona-Maßnahmen lauthals zu stoppen? So geschehen, als man im Februar während explodierender Infektionszahlen verkündete, alle Maßnahmen zu beenden. Jetzt, wo die Zahlen wieder bedenklich klettern (heute melden wir 8912 Neuinfizierte bei einer Inzidenz von 633; vor genau einem Jahr waren es 95, Inzidenz 9,5!) verkündet die Regierung das Aus der Impfpflicht. Ohne zuzugeben, dass diese immer ein Riesenmurks war. Andererseits beruhigt man uns beim Gas. Man habe ohnehin alles im Griff. Energiesparen? Später. Im Herbst auch noch früh genug. In Deutschland klingt das gänzlich anders und man feiert den Grünen Vizekanzler Robert Habeck für seine Ehrlichkeit. Ja, Ehrlichkeit, die hätten wir uns auch in Österreich verdient. Denn Ehrlichkeit ist die Grundvoraussetzung für Vertrauen.