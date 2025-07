Traumfinale! WM-Gastgeber rittern um den Titel

Die USA legten in St. Louis, Missouri, den Grundstein zum Sieg in der ersten Viertelstunde. Diego Luna vom MLS-Verein Real Salt Lake traf zweimal. Guatemala vermochte erst in der 80. Minute durch den 18-jährigen Olger Escobar zu verkürzen. Rekordsieger Mexiko verdankt die neuerliche Final-Qualifikation Raul Jimenez. Der Stürmer vom Premier-League-Club Fulham erzielte in Santa Clara, Kalifornien, das Goldtor fünf Minuten nach der Pause.