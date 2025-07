Zwei Wochen nach Urteil: Axtmörder tot in Haft

Bei seinem Mordprozess vor zwei Wochen konnte er nur flüstern: „Ich hab’ ihn so sehr geliebt.“ Für den Gerichtsmediziner war die Tat eine „Hinrichtung“. Mit 50 Axthieben hatte Ingo S. (45) letzten Oktober in Wien-Favoriten einen erst 16-jährigen Bulgaren, dessen Liebesdienste er in Anspruch genommen hatte, getötet – fasste dafür lebenslange Haft aus.

Der schmächtige Mandant von Anwältin Astrid Wagner flüsterte im Prozess, weil er nach einem Suizidversuch in U-Haft über ein Tracheostoma versorgt werden musste. Am Dienstag nahm sich der verurteilte Mörder in der Justizanstalt Josefstadt das Leben. „Er konnte den Tod seines Opfers nicht verkraften“, sagt Wagner.