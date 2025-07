Perfekt: Salzburg schnappt sich Leverkusen-Kicker!

Der bosnische U21-Teamspieler (mit 17 Jahren und sechs Monaten der jüngste Torschütze in deren Geschichte) war zuletzt in der U19 von Leverkusen im Einsatz und kam auf 15 Tore sowie 13 Assists in 29 Spielen. In der UEFA Youth League erzielte er drei Treffer in sechs Einsätzen.