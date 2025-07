Wo und wie Alkolenkern auch ohne Unfall Haft droht

Dieses Wochenende starten auch die letzten Bundesländer in die Sommerferien und viele Familien zieht es wieder in den Süden. Doch Achtung: Nach Strafverschärfungen und Gesetzesänderungen in unseren Lieblingsurlaubsländern gilt es, sich vor der Abfahrt zu informieren, damit die Ferienfahrt nicht zum teuren Albtraum wird!