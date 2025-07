Drama! Liverpool-Star Diogo Jota (28) ist tot

Karriere im Nationalteam

Auch für die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft war Jota im Einsatz. Erstmals streifte er sich am 12. November 2014 ein Nationaldress über – damals noch für die U19 seines Landes. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feierte er am 14. November 2019 in der EM-Qualifikation gegen Litauen.