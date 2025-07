Britin verwüstet Hotelzimmer und bittet um Spenden

Ihr Freund Arron Tighe hatte sich Veneers um 2000 Pfund einsetzen lassen – für die Behandlung in Antalya buchten sie sich in das Lexia Hotel ein. Nach dem Eingriff wollte das Paar an ihrem letzten Tag in der Türkei feiern – dabei wurde das Zimmer in der Unterkunft stark in Mitleidenschaft gezogen, wie Bilder belegen.