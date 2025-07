Auch in Deutschland brennen Hunderte Hektar Wald

1500 Menschen auf Kreta in Notunterkünften

Auch auf der griechischen Insel Kreta wüten Waldbrände. Mehrere Dörfer und Hotels mussten evakuiert werden. „Wir haben rund 1500 Menschen in andere Hotels und in einer Sporthalle untergebracht“, sagte indes der Zuständige für den Zivilschutz der betroffenen Region auf Kreta, Giorgos Tsambakis, am Donnerstag im Radio (ERTnews). Wegen starker Winde breiteten sich die Flammen seit dem späten Mittwochnachmittag rasch aus.