Mutter mit Traktor überrollt: Keine Anzeige

Rettungshubschrauber brachte Mutter ins Spital

Die Frau erlitt nach ersten Einschätzungen Verletzungen an der Hüfte, am rechten Oberschenkel und am Fuß sowie Abschürfungen am Rücken. Der Rettungshubschrauber „C10“ flog die Verletzte nach der Erstversorgung des Notarztteams und der Rettung ins UKH Linz. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war auch am Samstag vorerst nicht bekannt.