Nemecz geht in München als 16. ins Wochenende

Schwab in Cromwell im Cut, Straka klar out

Matthias Schwab verbesserte sich indes beim PGA-Turnier Traveler Championship in Cromwell/Connecticut im Vergleich zum Vortag um einen Schlag auf eine 68er-Runde - und schaffte damit den Cut. Der 27-jährige Steirer bilanziert mit gesamt drei unter Par. Sein Landsmann Sepp Straka hingegen lag nach einer 71 um sechs Schläge dahinter, was für den 29-Jährigen klar nicht fürs Weiterkommen reichte. Etliche Spieler waren auf ihrer zweiten Runde noch nicht im Clubhaus.