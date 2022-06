Raab: „Staatsbürgerschaft ist eine Holschuld“

Wer hier ist, will auch hier bleiben

Raabs Fazit: Wer hier ist, will auch hier bleiben. Deswegen sagt sie zur aktuellen Diskussion: „Ich heiße eine Aufweichung der Staatsbürgerschaft nicht gut.“ Ist es nicht zu schwer, sie zu erhalten? „Nein“, meint die Ministerin. „Ich verstehe die Debatte nicht. Bereits jetzt kann sie nach sechs Jahren von jenen beantragt werden, die besonders gut integriert sind.“ Etwa bei einem hohen Deutschniveau oder in Gesundheitsberufen. Raab: „Aber man bekommt sie nicht automatisch. Die Staatsbürgerschaft ist keine Bringschuld des Staates, sondern eine Holschuld der Menschen.“