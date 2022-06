„Lockerung bei Staatsbürgerschaft falsches Signal“

Wer ist eigentlich zuständig fürs Einbürgern?

Haimbuchner ist es dabei wichtig, zu betonen, dass das Staatsbürgerschaftsgesetz Bundesmaterie ist, und für den Vollzug die Bundesländer vorgesehen sind. Im Jahr 2021 wurden in Österreich 16.171 Einbürgerungen vorgenommen, in Oberösterreich waren es insgesamt 1260 Einbürgerungen. Häufigste Herkunftsländer in Oberösterreich waren das ehemalige Jugoslawien (Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kroatien, Albanien, Kosovo - insgesamt 445 Einbürgerungen) und die Türkei mit 149 Einbürgerungen. Im ersten Quartal 2022 ist im Vergleich zum Vorjahresquartal eine Steigerung zu beobachten.