Ludwig: „Erleichterungen für hier Geborene“

Über die Maskenpflicht ...

Beim Landesparteitag in der Messe Wien durfte der Mund-Nasen-Schutz beim Sitzen runter, in Bus, Bim & Co. muss er nur in Wien oben bleiben. Wieso ist die U-Bahn gefährlicher als der Landesparteitag? Ludwig: „Wir hatten ein Sicherheitskonzept, das vorsieht, dass alle im Raum genesen, geimpft oder PCR-getestet sind. Und wir haben angeregt, dass Masken zu tragen sind, wenn man den Platz verlässt, das ist in den meisten Fällen so gewesen.“ Wie lange dauert die Maskenpflicht in den Öffis noch? Der Bürgermeister: „Das ist abhängig vom Verlauf der Pandemie. Ich treffe meine Entscheidung aufgrund der Gespräche mit den Experten. Es ist ein gelindes und zumutbares Mittel, um sich vor dem Virus zu schützen, und ein Zeichen der Nächstenliebe sowie der Solidarität.“