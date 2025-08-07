Tierquälerei: Freispruch für Promi-Winzer

„Ein Pyrrhussieg“

Im Wiederholungsprozess am Mittwoch fiel nun ein Freispruch. Richter Theo Rümmele ging davon aus, dass beim Angeklagten die innere Tatseite für eine Tierquälerei nicht verwirklicht war. Soll meinen: Der Bregenzer Winzer hatte nicht den Vorsatz, die Vögel zu verletzen oder zu töten. Möth selbst hatte das immer wieder betont. Er habe nach „bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt. Trotz des Freispruchs sprach der Winzer von einem „Pyrrhussieg“: „Die ganze Branche ist durch das Strafverfahren fatal in Mitleidenschaft gezogen worden.“ Zudem hätte der Fall jeden, der im Obstbau Ernteschutz betreibe, verunsichert. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig.