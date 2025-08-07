Tierquälerei: Freispruch für Promi-Winzer

Der Vorarlberger Winzer Josef „Sepp“ Möth ist am Mittwochabend am Landesgericht Feldkirch in zweiter Instanz vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen worden – das Gericht erkannte keinen Vorsatz.
Josef Möth, seines Zeichens der bekannteste Winzer in Vorarlberg, war von Tierschützern und der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, er habe die Netze zum Schutz seiner Reben nicht fachgerecht gespannt. Deshalb seien darin immer wieder Vögel verendet – der Fall hatte in Vorarlberg hohe geschlagen, die „Krone“ berichtete.
In einem ersten Verfahren war Möth deswegen auch schuldig gesprochen worden. Das damalige Verfahren hatte sich lange hingezogen. Gutachten wurden beauftragt, der Prozess wurde vertagt, bis schließlich ein Urteil vorlag. Möth wurde zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 28.800 Euro verurteilt. Diese Entscheidung ist allerdings in weiterer Folge vom Oberlandesgericht Innsbruck wegen „Begründungsmangels“ aufgehoben worden.
„Ein Pyrrhussieg“
Im Wiederholungsprozess am Mittwoch fiel nun ein Freispruch. Richter Theo Rümmele ging davon aus, dass beim Angeklagten die innere Tatseite für eine Tierquälerei nicht verwirklicht war. Soll meinen: Der Bregenzer Winzer hatte nicht den Vorsatz, die Vögel zu verletzen oder zu töten. Möth selbst hatte das immer wieder betont. Er habe nach „bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt. Trotz des Freispruchs sprach der Winzer von einem „Pyrrhussieg“: „Die ganze Branche ist durch das Strafverfahren fatal in Mitleidenschaft gezogen worden.“ Zudem hätte der Fall jeden, der im Obstbau Ernteschutz betreibe, verunsichert. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.