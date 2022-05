Nehammer: „Kein Aufweichen der Staatsbürgerschaft“

Verschärfungen begannen in den 1990er-Jahren

Verfassungsjurist Heinz Mayer plädiert ebenso für eine Liberalisierung wie Politikwissenschafter Gerd Valchars, der 2021 eine Studie zum Thema präsentierte. Warum Österreich so streng ist bei Einbürgerungen? „Ab den 90er-Jahren wurden die Kriterien schrittweise strenger. Allen voran 2005/06 unter Schwarz-Blau I. Einkommen, Unbescholtenheit, Deutschkenntnisse. Bestehende Kriterien werden erhöht bis heute.“ Die aufstrebende FPÖ mit ihren ausländerfeindlichen Tönen trieb SPÖ/ÖVP vor sich her.