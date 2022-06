Sandra wartet noch immer auf ihren Lebensretter

Die nächste Chance, für Sandra oder andere Leukämieopfer ein Held zu werden, gibt es morgen, am Freitag, 24. Juni, in Klagenfurt in der Feschnigstraße 78 von 12 bis 17 Uhr. „Natürlich liegt unser Fokus auf unserer Tochter Sandra, aber es gibt so viele andere Leidtragende, die auch noch auf eine Spende warten“, betont ihr Vater.