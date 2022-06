Unsere Bauern wollen keine Wölfe in Kärnten

„Wir brauchen keinen Wolf in Kärnten“

Mehr als 400 Bauern aus ganz Oberkärnten haben sich inzwischen zusammengetan und den Verein „safe the alps“ gegründet. „Deshalb haben wir kurzfristig eine Gegenveranstaltung organisiert, um aufzuzeigen, dass Herdenschutz in Wahrheit weder in der Schweiz noch in Deutschland, Italien oder Frankreich funktioniert. Deshalb brauchen wir keinen Wolf in Kärnten. Wir Bauern wollen einfach nur arbeiten und von unserem Grund und Boden leben. Wir haben etwas zu verlieren“, meint Bäuerin Stich.